Брагин: Большинство и меньшинство — это скрытый ресурс СКА

Главный тренер СКАпрокомментировал поражение от(2:5) в третьем матче серии финала Западной конференции.

«Забили два гола сегодня. Были хорошие шансы еще. Мы старались играть агрессивно, без прокатов.

Первый период в зачет. Не знаю что произошло потом, будет разбираться. Провальные семь минут в начале второго периода все решили. Соперник забил и довел матч до победы.

Большинство и меньшинство — это скрытый ресурс СКА. Здесь можно улучшать игру. Они забили сегодня, мы — нет.

Будем ли показывать команде кадры из 2015 года, когда СКА отыгрался у ЦСКА с 0-3? Это останется внутри команды. Я пока не думал, что мы не делаем такого, что делал в серии с ЦСКА "Локомотив".

Не думаю, что рано сняли вратаря. Неудачно шайба вышла. В первом голе был брак в передачах. Моментами через центр хорошо выходили», — передает слова Брагина Sport24.