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    Брагин: Большинство и меньшинство — это скрытый ресурс СКА

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    Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение от ЦСКА (2:5) в третьем матче серии финала Западной конференции.

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    «Забили два гола сегодня. Были хорошие шансы еще. Мы старались играть агрессивно, без прокатов.

    Первый период в зачет. Не знаю что произошло потом, будет разбираться. Провальные семь минут в начале второго периода все решили. Соперник забил и довел матч до победы.

    Большинство и меньшинство — это скрытый ресурс СКА. Здесь можно улучшать игру. Они забили сегодня, мы — нет.

    Будем ли показывать команде кадры из 2015 года, когда СКА отыгрался у ЦСКА с 0-3? Это останется внутри команды. Я пока не думал, что мы не делаем такого, что делал в серии с ЦСКА "Локомотив".

    Не думаю, что рано сняли вратаря. Неудачно шайба вышла. В первом голе был брак в передачах. Моментами через центр хорошо выходили», — передает слова Брагина Sport24.

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