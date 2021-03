Сорокин обновил клубный рекорд «Айлендерс»

Вратарьв матче против «Филадельфии» (6:1) обновил клубный рекорд.

25-летний россиянин одержал седьмую победу подряд (шесть в основное время и одну в серии буллитов) и стал лучшим среди новичков клуба по этому показателю, сообщает пресс-служба НХЛ. Ранее ни один вратарь-новичок НХЛ не выигрывал столько матчей кряду в составе «островитян».

Ilya Sorokin made 23 saves as the @NYIslanders earned their League-leading 13th home win of the season (13-1-2, 28 points).

He improved to 7-0-0 in his last seven appearances, extending the franchise record for longest win streak by a rookie. #NHLStats pic.twitter.com/h3ta2ynGiv