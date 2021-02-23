ЦСКА «всухую» обыграл «Северсталь» в Череповце

Московскийодержал гостевую победу над череповецкой(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Никита Коростелев, Сергей Андронов и Маким Шалунов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) Голы: Коростелев — 7 (Светлаков), 35:01 — 0:1. Андронов — 15 (Карнаухов), 39:34 — 0:2. Шалунов — 17 (Мамин, Окулов), 59:34 — 0:3Вратари: Шугаев — ЮханссонБроски: 24 (7+7+10) — 34 (13+13+8)Штраф: 18 — 4

ЦСКА и «Северсталь» идут на первом и седьмом месте в Западной конференции соответственно.

25 февраля «армейцы» сыграют в Ярославле с «Локомотивом», в тот же день «Северсталь» проведет выездной матч с «Нефтехимиком».