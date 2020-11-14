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    • СКА на выезде обыграл Северсталь
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    Брагин: Наконец-то СКА вошел в рабочий режим

    Хоккей СКА Северсталь КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу в выездном матче против «Северстали» (2:0).

    Валерий Брагин
    Валерий Брагин

    «Спасибо питерским болельщикам, что приехали, мы их слышали на игре. Игра была боевая, могло качнуться в одну и другую сторону.

    "Северсталь" боевая команда, и выиграть в Череповце приятно. Состояние Тимкина? Более-менее нормальное, но нужно ещё в клинике посмотреть.

    Как оценю готовность команды? Три выездных матча выиграли, это хороший результат.

    У команды нормальное физическое состояние, наконец-то она вошла в рабочий режим, который был до болезни», — цитирует Брагина сайт КХЛ.

    СКА занимает второе место в Западной конференции, набрав 33 очка в 25 матчах. 0

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