Брагин: Наконец-то СКА вошел в рабочий режим

Главный тренер СКАпрокомментировал победу в выездном матче против(2:0).

«Спасибо питерским болельщикам, что приехали, мы их слышали на игре. Игра была боевая, могло качнуться в одну и другую сторону.

"Северсталь" боевая команда, и выиграть в Череповце приятно. Состояние Тимкина? Более-менее нормальное, но нужно ещё в клинике посмотреть.

Как оценю готовность команды? Три выездных матча выиграли, это хороший результат.

У команды нормальное физическое состояние, наконец-то она вошла в рабочий режим, который был до болезни», — цитирует Брагина сайт КХЛ.

СКА занимает второе место в Западной конференции, набрав 33 очка в 25 матчах. 0