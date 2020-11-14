Брагин: Наконец-то СКА вошел в рабочий режим

Валерий Брагин
globallookpress.com
«Спасибо питерским болельщикам, что приехали, мы их слышали на игре. Игра была боевая, могло качнуться в одну и другую сторону.
"Северсталь" боевая команда, и выиграть в Череповце приятно. Состояние Тимкина? Более-менее нормальное, но нужно ещё в клинике посмотреть.
Как оценю готовность команды? Три выездных матча выиграли, это хороший результат.
У команды нормальное физическое состояние, наконец-то она вошла в рабочий режим, который был до болезни», — цитирует Брагина сайт КХЛ.
СКА занимает второе место в Западной конференции, набрав 33 очка в 25 матчах. 0