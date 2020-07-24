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    В «Северстали» выявлено девять случаев заражения коронавирусом

    Хоккей Северсталь КХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на КХЛ
    Клуб Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» подтвердил несколько случаев заражения коронавирусом в команде.

    «Северсталь»
    «Северсталь»

    Положительные тесты на COVID-19 сдали девять человек, их имена не разглашаются.

    «После плановой проверки всех спортсменов, тренеров и персонала ХК "Северсталь" были выявлены девять случаев заболевания коронавирусом.

    Зараженные находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинских специалистов. Болезнь протекает бессимптомно.

    Остальная часть команды продолжает тренировочный процесс в Череповце», — говорится в сообщении клуба в Instagram.

    Ранее о случаях заражения COVID-19 сообщили московские клубы «Спартак» и ЦСКА, а также омский «Авангард». 0

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