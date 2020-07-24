В «Северстали» выявлено девять случаев заражения коронавирусом

Клуб Континентальной хоккейной лигиподтвердил несколько случаев заражения коронавирусом в команде.

Положительные тесты на COVID-19 сдали девять человек, их имена не разглашаются.

«После плановой проверки всех спортсменов, тренеров и персонала ХК "Северсталь" были выявлены девять случаев заболевания коронавирусом.

Зараженные находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинских специалистов. Болезнь протекает бессимптомно.

Остальная часть команды продолжает тренировочный процесс в Череповце», — говорится в сообщении клуба в Instagram.

Ранее о случаях заражения COVID-19 сообщили московские клубы «Спартак» и ЦСКА, а также омский «Авангард». 0