ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян ЛовренТрансферный дайджест. 7-13 июля
  • 07:31
    • Григоренко заключил соглашение с «Коламбусом»
  • 07:00
    • Сорокин подписал контракт с «Айлендерс»
  • 00:59
    • «Реал» одержал выездную победу над «Гранадой»
  • 00:43
    • «Интер» победил «Торино» и вышел на второе место в Серии А
  • 23:56
    • «МЮ» упустил домашнюю победу над «Саутгемптоном»
    Все новости спорта

    Сорокин подписал контракт с «Айлендерс»

    Хоккей НХЛ Нью-Йорк Айлендерс КХЛ ЦСКА Прогнозы на НХЛ
    Российский вратарь Илья Сорокин подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в Twitter.

    Илья Сорокин
    Илья Сорокин

    Соглашение будет рассчитано до окончания сезона-2019/20, который возобновится 1 августа.

    Ранее стало известно, что НХЛ не разрешит регистрировать контракты задрафтованных игроков на текущий сезон. В то же время будет позволено «сжечь» первый год соглашения. Это означает, что сезон пойдет им в зачет, но принимать в нем участие они не будут.

    В сезоне-2019/2020 Сорокин отыграл за ЦСКА 60 матчей в регулярном сезоне КХЛ, в которых пропустил 54 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • «Челси» — «Норвич»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли «Челси» на «Стэмфорд Бридж» громить «Норвич»?
  • «Челси» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Оформит ли «Аталанта» разгромную победу в Бергамо?
  • «Аталанта» — «Брешиа». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Матч «Бенфики» может получиться результативным
  • «Бенфика» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.71
  • Экспресс дня 14 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Челси — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Аталанта — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бенфика — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.71
  • Экспресс дня 14 июля
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие