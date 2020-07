Сорокин подписал контракт с «Айлендерс»

Российский вратарьподписал контракт с клубом НХЛ, сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в Twitter.

Соглашение будет рассчитано до окончания сезона-2019/20, который возобновится 1 августа.

Ранее стало известно, что НХЛ не разрешит регистрировать контракты задрафтованных игроков на текущий сезон. В то же время будет позволено «сжечь» первый год соглашения. Это означает, что сезон пойдет им в зачет, но принимать в нем участие они не будут.

Ilya Sorokin signs with the New York Islanders for the remainder of 2019-2020 season. #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/NLdGq47aR2