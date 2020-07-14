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    Григоренко заключил соглашение с «Коламбусом»

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    Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Михаил Григоренко подписал контракт с клубом НХЛ «Коламбус». Об этом сообщил агент 26-летнего игрока Дэн Мильштейн.

    Михаил Григоренко
    Михаил Григоренко

    Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2020/2021. Зарплата форварда составит 1,2 миллиона долларов.

    Напомним, 20 апреля Григоренко заключил с клубом однолетний контракт на 1,2 млн долларов, но НХЛ отказалась регистрировать соглашение из-за нарушения сроков окна регистрации.

    В минувшем сезоне Григоренко провел 51 матч за ЦСКА, в которых набрал 43 (20+23) очка при коэффициенте полезности «+17».

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