Григоренко заключил соглашение с «Коламбусом»

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Россииподписал контракт с клубом НХЛ. Об этом сообщил агент 26-летнего игрока Дэн Мильштейн.

Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2020/2021. Зарплата форварда составит 1,2 миллиона долларов.

Напомним, 20 апреля Григоренко заключил с клубом однолетний контракт на 1,2 млн долларов, но НХЛ отказалась регистрировать соглашение из-за нарушения сроков окна регистрации.

Mikhail Grigorenko officially signs contract for 2020-21 with Columbus Blue Jackets. #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/DVkiToMSw1 — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) July 13, 2020

В минувшем сезоне Григоренко провел 51 матч за ЦСКА, в которых набрал 43 (20+23) очка при коэффициенте полезности «+17».

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