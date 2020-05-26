Бочаров: 27 лет — возраст, в котором еще можно попробовать себя в НХЛ

Вратарь московского «Динамо»высказался касательно возможного отъезда в НХЛ.

Срок соглашения 25-летнего голкипера с московским клубом рассчитан до 2022 года.

«Я посчитал, что 27 лет — это возраст, в котором еще можно попробовать себя в НХЛ, поэтому я продлил контракт [с "Динамо"].

Вариант [отъезда] возможен. Но все будет зависеть от моей игры здесь. Надеюсь, если буду хорошо играть в чемпионате, позовут и в сборную. Для НХЛ это тоже немаловажный фактор.

Через два года, конечно, вернемся к этому вопросу. Посмотрим, как я проведу эти два сезона. Параллельно, думаю, агенты будут рассматривать все варианты, а там посмотрим.

Год назад не было таких предложений, чтобы меня ждали. Даже в АХЛ. Были какие-то варианты, но не стопроцентные», — сказал Бочаров «Спорт-Экспрессу». 0