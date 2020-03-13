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    Крикунов: Робко играли во втором периоде, потом игра получилась

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    Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги шестого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» (3:2 ОТ).

    Владимир Крикунов
    Владимир Крикунов

    «Понятно было, что эта игра определяющая. У нас был один шаг, у "Спартака" не было. Мы больше испугались, отступали, особенно во втором периоде.

    В третьем стали смелее играть. В овертайме забили, в меньшинстве выстояли. Робко играли во втором периоде, потом игра получилась.

    Я считаю, что играть без зрителей — это ненормально. Если запретят ходить на трибуны… Это неправильно, диковато», — цитирует Крикунова «Советский Спорт».

    Счет в серии стал 4-2 в пользу бело-голубых. В полуфинале Западной конференции подопечные Крикунова сыграют с ЦСКА. Первая встреча состоится 18 марта на домашней арене армейцев.

    Во второй полуфинальной паре Запада СКА будет противостоять «Йокериту». 0

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