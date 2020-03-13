Крикунов: Робко играли во втором периоде, потом игра получилась

Главный тренер московского «Динамо»подвел итоги шестого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ со(3:2 ОТ).

«Понятно было, что эта игра определяющая. У нас был один шаг, у "Спартака" не было. Мы больше испугались, отступали, особенно во втором периоде.

В третьем стали смелее играть. В овертайме забили, в меньшинстве выстояли. Робко играли во втором периоде, потом игра получилась.

Я считаю, что играть без зрителей — это ненормально. Если запретят ходить на трибуны… Это неправильно, диковато», — цитирует Крикунова «Советский Спорт».

Счет в серии стал 4-2 в пользу бело-голубых. В полуфинале Западной конференции подопечные Крикунова сыграют с ЦСКА. Первая встреча состоится 18 марта на домашней арене армейцев.

Во второй полуфинальной паре Запада СКА будет противостоять «Йокериту». 0