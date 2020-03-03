«Йокерит» во второй раз выиграл у «Локомотива»

Вторая победа в серии для хозяев
«Йокерит»
Марко Анттила, Давид Скленичка, Сами Леписте, Саку Мяеналанен, Антти Пильстрем забивали за хозяев. За «Локомотив» забил Магнус Пяярви-Свенссон.
Следующая игра состоится 5 марта.
КХЛ. 1/4 финала конференций
«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Голы: Анттила — 1 (Пильстрем), 1:57 — 1:0. Скленичка — 1 (О`Нилл), 10:28 — 2:0. Леписто — 1 (бол., О`Нилл), 15:28 — 3:0. Мяеналанен — 1 (Лехтонен, Грант), 24:23 — 4:0. Пяярви-Свенссон — 1 (бол., Да Коста, Накладал), 26:19 — 4:1. Пильстрем — 1 (мен., п.в., Анттила), 59:22 — 5:1Вратари: Калниньш — Коновалов (Лазушин, 15:28, 57:38 — 59:22)Штраф: 16 — 16Броски: 26 (16+7+3) — 17 (3+5+9)