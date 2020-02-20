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    СКА победил «Торпедо» в овертайме

    Хоккей КХЛ СКА Торпедо Прогнозы на КХЛ
    Питерский СКА одержал домашнюю победу над «Торпедо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    СКА — «Торпедо»
    СКА — «Торпедо»

    В основное время в составе хозяев шайбами отметились Андрей Кузьменко (12-я минута), Ярно Коскиранта (17). В овертайме победу питерцам принес Александр Барабанов (63).

    За «Торпедо» результативными бросками отличились Джордана Шредера (8) и Михаила Варнакова (25).

    СКА набрал 89 очков и занимает второе место в Западной конференции. Нижегородцы с 61 очком идут на восьмой строчке.

    В следующем матче питерский клуб сыграет в Финляндии с «Йокеритом», а «Торпедо» отправится в гости к «Сочи»

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Шредер — 18 (Жафяров), 7:53 — 0:1. Кузьменко — 13 (Коскиранта), 11:46 — 1:1. Коскиранта — 7 (Бурдасов, Кузьменко), 16:31 — 2:1. Варнаков — 12 (Щехура), 24:15 — 2:2. Барабанов — 11 (Токранов), 62:18 — 3:2Вратари: Самонов — ТихомировБроски: 32 (11+7+10+4) — 22 (4+13+5+0)Штраф: 6 — 6
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