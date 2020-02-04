Сборная России внесла изменения в состав на третий этап Евротура

Хоккеисты сборной России
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Сергей Толчинский и Дмитрий Воронков не сыграют из-за травм. Вместо них в команду вызваны Иван Игумнов, Павел Порядин и Артем Швец-Роговой.
Напомним, в рамках Шведских игр сборная России проведет три встречи: 6 февраля с командой Финляндии (вынесенный матч в Хельсинки), 8 февраля со Швецией (Стокгольм) и 9 февраля с Чехией (Стокгольм).
⚡Замены в национальной сборной России.— Хоккей России (@russiahockey) February 4, 2020
Сергей Толчинский и Дмитрий Воронков не примут участия в Шведских играх из-за травм. Вместо них в команду вызваны Иван Игумнов, Павел Порядин и Артем Швец-Роговой. #снамироссия #краснаямашина