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    Сборная России внесла изменения в состав на третий этап Евротура

    Хоккей Евротур Шведские хоккейные игры Сборная России
    Сборная России объявила о заменах в составе национальной команды на третий этап Евротура — Шведские игры, сообщает пресс-служба национальной команды.

    Хоккеисты сборной России
    Хоккеисты сборной России

    Сергей Толчинский и Дмитрий Воронков не сыграют из-за травм. Вместо них в команду вызваны Иван Игумнов, Павел Порядин и Артем Швец-Роговой.

    Напомним, в рамках Шведских игр сборная России проведет три встречи: 6 февраля с командой Финляндии (вынесенный матч в Хельсинки), 8 февраля со Швецией (Стокгольм) и 9 февраля с Чехией (Стокгольм).

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