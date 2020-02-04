Сборная России внесла изменения в состав на третий этап Евротура

Сборнаяобъявила о заменах в составе национальной команды на третий этап Евротура — Шведские игры, сообщает пресс-служба национальной команды.

Сергей Толчинский и Дмитрий Воронков не сыграют из-за травм. Вместо них в команду вызваны Иван Игумнов, Павел Порядин и Артем Швец-Роговой.

Напомним, в рамках Шведских игр сборная России проведет три встречи: 6 февраля с командой Финляндии (вынесенный матч в Хельсинки), 8 февраля со Швецией (Стокгольм) и 9 февраля с Чехией (Стокгольм).

⚡Замены в национальной сборной России.

Сергей Толчинский и Дмитрий Воронков не примут участия в Шведских играх из-за травм. Вместо них в команду вызваны Иван Игумнов, Павел Порядин и Артем Швец-Роговой. #снамироссия #краснаямашина — Хоккей России (@russiahockey) February 4, 2020

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