«Спартак» проиграл «Динамо» в московском дерби

потерпел поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Дубль в составе победителей оформил Андре Петерссон (9 и 21 минуты). Еще один точный бросок нанес Дмитрий Яшкин (60).

Голкипер «бело-голубых» Иван Бочаров провел пятый в сезоне матч «на ноль».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Петерссон — 13 (бол., Яшкин, Чайковски), 8:28 — 0:1. Петерссон — 14 (Яшкин, Шипачев), 20:09 — 0:2. Яшкин — 20 (п.в., Шипачев), 59:54 — 0:3Нереализованный буллит: Яшкин («Динамо»), 16:37 (Вратарь)Вратари: Гудачек (57:39 — 59:54) — БочаровШтраф: 12 — 24Броски: 34 (8+13+13) — 27 (14+6+7)

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает пятое место (54 очка), а «Динамо» — третье (60 очков). 0