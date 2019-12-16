Двое россиян вошли в символическую сборную Мирового кубка вызова
globallookpress.com
В шестерку лучших вошли:
голкипер — Егор Гуськов (Россия);
защитники — Даниил Чайка (Россия), Филипп Шапло (Канада);
нападающие — Брэндон Бриссон, Гуннарвольф Фонтэн (оба — США), Райланд Мосли (Канада).
Самым ценным игроком турнира признан вратарь «Канады-Восток» Девон Леви.
Напомним, что в финале турнира сборная России одержала победу над командой «Канада-Восток» со счетом 2:1, проведя два овертайма, и впервые в своей истории выиграла Мировой кубок вызова.
Команда Сергея Голубовича завоевала трофей впервые за 13 лет существования соревнований. Россия — единственная команда на турнире, полностью укомплектованная игроками до 18 лет. Регламент позволяет заявлять игроков до 20 лет. 0