Двое россиян вошли в символическую сборную Мирового кубка вызова

Организаторы Мирового кубка вызова назвали символическую сборную турнира. В нее вошли два игрока сборной России.

В шестерку лучших вошли:

голкипер — Егор Гуськов (Россия);

защитники — Даниил Чайка (Россия), Филипп Шапло (Канада);

нападающие — Брэндон Бриссон, Гуннарвольф Фонтэн (оба — США), Райланд Мосли (Канада).

Самым ценным игроком турнира признан вратарь «Канады-Восток» Девон Леви.

Напомним, что в финале турнира сборная России одержала победу над командой «Канада-Восток» со счетом 2:1, проведя два овертайма, и впервые в своей истории выиграла Мировой кубок вызова.

Команда Сергея Голубовича завоевала трофей впервые за 13 лет существования соревнований. Россия — единственная команда на турнире, полностью укомплектованная игроками до 18 лет. Регламент позволяет заявлять игроков до 20 лет. 0