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    Овечкин вышел на 39-е место по очкам в НХЛ

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    Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 39-е место по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю.

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин

    Накануне в матче с «Флоридой» (5:4 ОТ) россиянин записал на своей счет два гола и одну результативную передачу.

    Таким образам, он набрал 1233 очка (671 шайба + 562 передачи) в 1101 встрече «регулярки», что позволило ему обойти экс-защитника сборной США Фила Хаусли (1232 очка) и сравнятся с Сидни Кросби («Питтсбург»). 38-ю позицию в списке занимает Петер Штястны — 1239 баллов.

    Лидером по количеству очков в регулярных чемпионатах НХЛ остается канадец Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963).

    Также Овечкин вышел на чистое седьмое место по количеству матчей «регулярки» с двумя и более заброшенными шайбами. 0

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