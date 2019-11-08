Овечкин вышел на 39-е место по очкам в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона»вышел на 39-е место по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю.

Накануне в матче с «Флоридой» (5:4 ОТ) россиянин записал на своей счет два гола и одну результативную передачу.

Таким образам, он набрал 1233 очка (671 шайба + 562 передачи) в 1101 встрече «регулярки», что позволило ему обойти экс-защитника сборной США Фила Хаусли (1232 очка) и сравнятся с Сидни Кросби («Питтсбург»). 38-ю позицию в списке занимает Петер Штястны — 1239 баллов.

Лидером по количеству очков в регулярных чемпионатах НХЛ остается канадец Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963).

Также Овечкин вышел на чистое седьмое место по количеству матчей «регулярки» с двумя и более заброшенными шайбами. 0