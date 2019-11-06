Сборная России проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
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В составе российской сборной отличились Егор Соколов, Дмитрий Завгородний и Максим Грошев. В составе победителей 3 (2+1) очка набрал Рафаэль Лавуа.
Счет в серии стал ничейным — 1:1. В первом матче российская сборная обыграла команду QMJHL со счетом 4:3.
Россиян впереди ожидают противостояния с командами хоккейной лиги Онтарио (8 и 12 ноября) и Западной хоккейной лиги (14 и 15 ноября).
Суперсерия Россия U20 — Канада U20. Второй матч
Канада QMJHL — Россия U20 — 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
Голы: Лавya (Пеллетье), 01:44 — 1:0; Соколов (Хованов, Зоркин), 19:45 — 1:1; Легаре (Пуарье), 21:52 — 2:1; Завгородний (Телегин), 23:05 — 2:2; Грошев (Александров, Амиров), 30:58 — 2:3; Мерсер (Лавya, Пеллетье), 31:33 — 3:3; Лавуа (Симоно), 61:58 — 4:3Счет серии: 1:1