ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Лейпциг»Несостоявшийся реванш. «Лейпциг» показал «Зениту» разницу в классе
  • 07:03
    • Сборная России проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
  • 22:50
    • «Зенит» пропустил два безответных мяча от «Лейпцига»
  • 01:03
    • «Лион» победил «Бенфику» и обошел «Зенит» в турнирной таблице
  • 00:54
    • «Наполи» сыграл вничью с «Зальцбургом»
  • 00:52
    • «Ливерпуль» на «Энфилде» взял верх над «Генком»
    Все новости спорта

    Сборная России проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

    Хоккей Сборная России
    Молодежная сборная России уступила в овертайме в матче Суперсерии национальной команде Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) со счетом 3:4 ОТ.

    Сборная России проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
    Сборная России проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

    В составе российской сборной отличились Егор Соколов, Дмитрий Завгородний и Максим Грошев. В составе победителей 3 (2+1) очка набрал Рафаэль Лавуа.

    Счет в серии стал ничейным — 1:1. В первом матче российская сборная обыграла команду QMJHL со счетом 4:3.

    Россиян впереди ожидают противостояния с командами хоккейной лиги Онтарио (8 и 12 ноября) и Западной хоккейной лиги (14 и 15 ноября).

    Суперсерия Россия U20 — Канада U20. Второй матч
    Канада QMJHL — Россия U20 — 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Лавya (Пеллетье), 01:44 — 1:0; Соколов (Хованов, Зоркин), 19:45 — 1:1; Легаре (Пуарье), 21:52 — 2:1; Завгородний (Телегин), 23:05 — 2:2; Грошев (Александров, Амиров), 30:58 — 2:3; Мерсер (Лавya, Пеллетье), 31:33 — 3:3; Лавуа (Симоно), 61:58 — 4:3Счет серии: 1:1
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички
  • 21/10/2019 в 12:55
    •
  • Прогноз
  • Финляндия — Россия
  • 1.57
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Повторится ли сценарий игры в Турине?
  • «Локомотив» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Сдюжит ли «Реал» «Галатасарай»?
  • «Реал» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Аталанта» снова останется без очков в ЛЧ
  • «Аталанта» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Ковач чуть больше года возглавлял «Баварию» Футбол Ковач был обречен недолго работать в «Баварии»Реакция прессы на отставку тренера Вчера в 01:390
  • 07:18
    • Португалия не смогла увеличить отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
  • 01:37
    • «Боруссия» Д одержала волевую победу над «Интером»
  • 23:54
    • Иванович: Тяжёлая игра, мы начали не так, как хотели
    Гарет Бэйл Футбол Трансферный дайджест. 29 октября — 4 ноябряПокинет ли Бэйл «Реал», кто претендует на норвежского бомбардира «Зальцбурга», перебертся ли бразильский вундеркинд в Европу и другие трансферные новости последних дней 04/11/2019 в 23:290
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Локо» со второй попытки остановить «Ювентус»?
  • 3.78
    •
  • 07:34
    • Финал Кубка Либертадорес перенесен из Чили в Перу
  • 01:22
    • «Валенсия» разгромила дома «Лилль»
  • 01:09
    • «Челси» и «Аякс» сыграли вничью в сумасшедшем поединке
    Маурисио Почеттино Футбол «Тоттенхэм» потерял качество и уверенность«Шпоры» продолжают терять очки в АПЛ 04/11/2019 в 14:080
  • 23:39
    • Демме: Мы сделали большой шаг к тому, чтобы выйти в плей-офф
  • 23:36
    • Нагельсманн: Не ожидали, что «Зенит» будет играть от обороны
  • 22:52
    • «Барселона» не справилась со «Славией»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие