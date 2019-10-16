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    Крикунов: Проиграть 1:2 всегда неприятно, проще проиграть 0:5

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    Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (1:2).

    Владимир Крикунов
    Владимир Крикунов

    «Забили один гол, хотя моменты были, чтобы забить не один. Ребята играли с желанием, с настроением. К сожалению, один только гол.

    Потеряли Петерссона. Кулемин — 50 на 50. Может быть, выйдет скоро. Я доволен действиями ребят, но не результатом.

    Не получилось то, что не использовали моменты, которые создали. Проиграть 1:2 всегда неприятно. Проще 0:5 — тогда точно проиграли чисто.

    Мы же про судей не говорим. Ребята старались, играли внимательно. Не допускали грубостей. Петерссон когда травму получил — там чистый силовой прием был.

    Почему неизменно используем в большинстве двух защитников и трех нападающих? А где я вам возьму четвертых нападающих? Назовите мне их», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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