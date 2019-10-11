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    Дубль Киселевича принес ЦСКА победу над «Ак Барсом»

    КХЛ Ак Барс ЦСКА
    Казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над ЦСКА со счетом 5:2.

    В составе армейцев дубль на свой счет записал защитник Богдан Киселевич. Еще по разу отличились Линден Вэй, Иржи Секач и Константин Окулов.

    У хозяев шайбы забросили Михаил Фисенко и Патрис Кормье.

    Московский клуб одержал третью победу подряд и набрал 27 очков. У казанцев прервалась удачная серия из шести победных матчей подряд.

    В следующем матче «Ак Барс» встретится с «Автомобилистом» дома, ЦСКА отправится в гости к «Торпедо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)
    Голы: Киселевич — 1 (Окулов), 9:26 — 0:1. Фисенко — 4 (бол.), 26:30 — 1:1. Вей — 7 (Слепышев, Секач), 26:46 — 1:2. Секач — 6 (Вей), 32:57 — 1:3. Киселевич — 2 (Секач), 36:26 — 1:4. Кормье — 5 (Петров, Азеведо), 48:05 — 2:4. Окулов — 5 (Мамин), 53:06 — 2:5Вратари: Рейдеборн (Билялов, 40:00, 58:12) — СорокинБроски: 26 (2+12+12) — 30 (11+9+10)Штраф: 4 — 8
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