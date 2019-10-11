Дубль Киселевича принес ЦСКА победу над «Ак Барсом»

Казанскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу надсо счетом 5:2.

В составе армейцев дубль на свой счет записал защитник Богдан Киселевич. Еще по разу отличились Линден Вэй, Иржи Секач и Константин Окулов.

У хозяев шайбы забросили Михаил Фисенко и Патрис Кормье.

Московский клуб одержал третью победу подряд и набрал 27 очков. У казанцев прервалась удачная серия из шести победных матчей подряд.

В следующем матче «Ак Барс» встретится с «Автомобилистом» дома, ЦСКА отправится в гости к «Торпедо».