«Сибирь» нанесла поражение московскому «Динамо»

Алексей Красиков
КХЛ
Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Подопечные Николая Заварухина вышли вперед уже на 3-й минуте усилиями Алексея Яковлева.
Голкипер хозяев Алексей Красиков записал на свой счет шат-аут, отразив 32 броска.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Яковлев — 1 (Романцев), 2:02 — 1:0Вратари: Красиков — Бочаров (58:39)Штраф: 4 — 2Броски: 30 (9+11+10) — 32 (13+13+6)
«Сибирь» занимает третье место в Восточной конференции (19 очков). «Динамо» идет пятым на Западе (17 очков). 0