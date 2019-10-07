ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» вернулся на вершину«Ювентус» преподал урок невариативному «Интеру»
  • 17:11
    • Экс-наставник «Зенита» согласился возглавить «Милан»
  • 16:42
    • Датчане рассудят Россию и Шотландию
  • 16:28
    • Названа дата последнего боя Федора Емельяненко в Японии
  • 16:15
    • «Нефтехимик» потерпел четвертое поражение подряд
  • 14:01
    • СМИ: «Спартак» согласовал основные параметры контракта с Тедеско
    Все новости спорта

    «Сибирь» нанесла поражение московскому «Динамо»

    КХЛ Сибирь Динамо
    «Сибирь» одержала победу над московским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Алексей Красиков
    Алексей Красиков

    Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

    Подопечные Николая Заварухина вышли вперед уже на 3-й минуте усилиями Алексея Яковлева.

    Голкипер хозяев Алексей Красиков записал на свой счет шат-аут, отразив 32 броска.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
    Гол: Яковлев — 1 (Романцев), 2:02 — 1:0Вратари: Красиков — Бочаров (58:39)Штраф: 4 — 2Броски: 30 (9+11+10) — 32 (13+13+6)

    «Сибирь» занимает третье место в Восточной конференции (19 очков). «Динамо» идет пятым на Западе (17 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • СКА — «Спартак»
  • 1.62
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли СКА восхождение по таблице?
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Неудачная серия «Коламбуса» продолжится
  • «Коламбус Блю Джекетс» — «Баффало Сейбрз». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Торонто» снова выиграть дома?
  • «Торонто Мейпл Лифс» — «Сент-Луис Блюз». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Челси» в двух очках от чемпиона Англии Футбол Перед «Челси» открываются большие возможностиРеакция прессы на матч «Саутгемптон» — «Челси» 04:180
  • 18:07
    • «Сибирь» нанесла поражение московскому «Динамо»
  • 17:53
    • Защитник «Краснодара» отправился на медобследование в Германию
  • 17:41
    • Мамаев отметил теплый прием в «Ростове»
    «Зенит» Футбол Шоу на Урале. «Зенит» ушел на международную паузу в хорошем настроенииУверенная победа «Зенита» на Урале — в нашем обзоре СМИ Вчера в 23:160
  • Экспресс дня

  • Поднимется ли «Ланс» на второе место в Лиге 2?
  • 3.52
    •
  • 17:31
    • Егоров отреагировал на призыв «Уфы» отправить его в отставку
  • 16:59
    • «Торонто» продлил контракт с защитником
  • 14:17
    • Вальдес покинул пост тренера юношеской команды «Барселоны»
    Настроение, когда теряешь важных футболистов Футбол «Локомотив» теряет игроков, но не очкиРеакция спортивных обозревателей на поединок 12 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Арсеналом» Вчера в 21:280
  • 13:49
    • Черчесов пожелал «Спартаку» и «Динамо» определиться с тренерами
  • 13:20
    • Два игрока «Ромы» выбыли из строя
  • 11:16
    • Потапова проиграла Гарсии на старте турнира в Китае
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие