«Локомотив» в Ярославле обыграл «Динамо»

Ярославскийодержал домашнюю победу над московским(5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниил Мисюль (16-я минута), Денис Алексеев (29), Антон Ландер (29), Рушан Рафиков (43) и Павел Кудрявцев (55).

За москвичей отличились Вадим Шипачев (20) и Игорь Полыгалов (58).

«Локомотив» набрал четыре очка и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», потерпев второе поражение в сезоне, опустилось на пятое место.

В следующем матче чемпионата «Динамо» на выезде встретится с «Северсталью», а «Локомотив» в гостях сыграет против ЦСКА.