«Локомотив» в Ярославле обыграл «Динамо»

«Локомотив»
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниил Мисюль (16-я минута), Денис Алексеев (29), Антон Ландер (29), Рушан Рафиков (43) и Павел Кудрявцев (55).
За москвичей отличились Вадим Шипачев (20) и Игорь Полыгалов (58).
«Локомотив» набрал четыре очка и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», потерпев второе поражение в сезоне, опустилось на пятое место.
В следующем матче чемпионата «Динамо» на выезде встретится с «Северсталью», а «Локомотив» в гостях сыграет против ЦСКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «ХК Динамо» (Москва) — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы: Мисюль — 1 (Красковский), 15:33 — 1:0. Шипачев — 3 (Лямин, Петерссон), 19:23 — 1:1. Алексеев — 1 (Санников, Рафиков), 28:21 — 2:1. Ландер — 1 (Рэтти), 28:51 — 3:1. Рафиков — 1 (бол., Е. Аверин, Апальков), 42:02 — 4:1. Кудрявцев — 2 (Красковский), 54:33 — 5:1. Полыгалов — 1 (Хиетанен, Моисеев), 57:01 — 5:2Вратари: Лазушин — ЕременкоБроски: 32 (9+15+8) — 31 (11+8+12)Штраф: 6 — 2