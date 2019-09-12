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    Крикунов: Всё шло нормально, но допустили одну грубую ошибку

    Динамо Локомотив КХЛ
    Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:5).

    Владимир Крикунов
    Владимир Крикунов

    «Выровняли ситуацию, забили, проигрывая 0:1, сделали ничью. Всё шло нормально, но допустили одну грубую ошибку — позволили сопернику провести контратаку.

    Там ещё непонятно было ли удаление. Третий гол, наверное, подкосил наших игроков. Дальше играли, боролись, но забить не могли.

    Забили один, но этого не хватило. Проиграли по делу. Будем готовиться дальше.

    Возможно, мы и поспешили перейти на канадский размер площадки, но что есть — то есть. Дело не в площадке, забивать надо», — передаёт слова Владимира Крикунова «Чемпионат». 0

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