Московское «Динамо» добыло победу над минским

«Динамо»
«Динамо»
В составе победителей отличились Вадим Шипачев, Дмитрий Моисеев, Вячеслав Кулемин.
За гостей голы на свой счет записали Теему Пулккинен и Андрей Костицын.
6 сентября белорусский клуб сыграет в гостях против «Сочи», а подопечные Владимира Крикунова в тот же день примут в родных стенах московский «Спартак».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«ХК Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Голы: Пулккинен — 2, 17:22 — 0:1. Шипачев — 2 (бол.), 23:11 — 1:1. Моисеев — 1 (Миронов, Кулемин), 23:37 — 2:1. Кулемин — 2, 40:32 — 3:1. А. Костицын — 1 (бол., Эллиотт, Паре), 50:42 — 3:2Вратари: Бочаров — Энрот (58:41 — 59:14, 59:26)Броски: 23 (8+7+8) — 25 (6+9+10)Штраф: 17 — 13