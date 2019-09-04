Московское «Динамо» добыло победу над минским

Московскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграло одноклубников из Минска — 3:2.

В составе победителей отличились Вадим Шипачев, Дмитрий Моисеев, Вячеслав Кулемин.

За гостей голы на свой счет записали Теему Пулккинен и Андрей Костицын.

6 сентября белорусский клуб сыграет в гостях против «Сочи», а подопечные Владимира Крикунова в тот же день примут в родных стенах московский «Спартак».