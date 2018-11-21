КХЛ. «Амур» обыграл «Спартак», ЦСКА примет «Сочи»

В среду, 21 ноября, проходят очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ

«Амур» — «Спартак» — 1:0 Б

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал «Спартак» и одержал победу в серии буллитов.

Победный буллит на счету Владислава Ушенина.

Стоит отметить, что на 49-й минуте матча нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш ударил клюшкой защитника хозяев Дениса Кузьмина, за что получил удаление «5+20».

«Амур» набрал 22 очка и занимает одиннадцатое место на Востоке. У «Спартака» — 34 очка и пятая позиция на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Спартак» (Москва) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Победный буллит: Вл. УшенинВратари: Мурыгин (Аликин, 65:00) — БеспаловШтраф: 10 — 27Броски: 26 (5+11+7+3) — 19 (8+8+3+0)

«Куньлунь» — «Динамо» Мн — 4:1

«Куньлунь» обыграл минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Хозяева льда одержали победу со счетом 4:1.

В первом периоде в составе победителей отличились Олли Палола и Кори Кейн, во втором периоде отметился Джастин Фонтейн, а в третьем — Ондржей Витасек. У проигравших гол на счету Дениса Казионова.

«Куньлунь» (28 очков) идет восьмым на Востоке. Минское «Динамо» (20 очков) — одиннадцатое на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Минск) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) Голы: Палола — 7 (Виклунд), 2:57 — 1:0. Кейн — 3 (Йип, Латта), 8:19 — 2:0. Фонтэйн — 3 (Витасек, Мертль), 30:57 — 3:0. Казионов — 5 (Павлович, Гаврус), 41:22 — 3:1. Витасек — 1 (п.в., Сундстрем), 59:41 — 4:1Вратари: Браст — Энрот (59:34 — 59:41)Штраф: 2-4Броски: 32 (16+10+6) — 24 (8+9+7)

ЦСКА — «Сочи»

«Йокерит» — «Авангард»

«Динамо» Р — «Витязь»