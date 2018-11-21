КХЛ. «Амур» обыграл «Спартак», ЦСКА примет «Сочи»

«Амур» — «Спартак» — 1:0 Б
В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал «Спартак» и одержал победу в серии буллитов.
Победный буллит на счету Владислава Ушенина.
Стоит отметить, что на 49-й минуте матча нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш ударил клюшкой защитника хозяев Дениса Кузьмина, за что получил удаление «5+20».
«Амур» набрал 22 очка и занимает одиннадцатое место на Востоке. У «Спартака» — 34 очка и пятая позиция на Западе.
«Куньлунь» — «Динамо» Мн — 4:1
«Куньлунь» обыграл минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Хозяева льда одержали победу со счетом 4:1.
В первом периоде в составе победителей отличились Олли Палола и Кори Кейн, во втором периоде отметился Джастин Фонтейн, а в третьем — Ондржей Витасек. У проигравших гол на счету Дениса Казионова.
«Куньлунь» (28 очков) идет восьмым на Востоке. Минское «Динамо» (20 очков) — одиннадцатое на Западе.
ЦСКА — «Сочи»
«Йокерит» — «Авангард»