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    КХЛ. «Амур» обыграл «Спартак», ЦСКА примет «Сочи»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 21 ноября

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    В среду, 21 ноября, проходят очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ
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    «Амур» — «Спартак» — 1:0 Б

    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал «Спартак» и одержал победу в серии буллитов.

    Победный буллит на счету Владислава Ушенина.

    Стоит отметить, что на 49-й минуте матча нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш ударил клюшкой защитника хозяев Дениса Кузьмина, за что получил удаление «5+20».

    «Амур» набрал 22 очка и занимает одиннадцатое место на Востоке. У «Спартака» — 34 очка и пятая позиция на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Спартак» (Москва) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Победный буллит: Вл. УшенинВратари: Мурыгин (Аликин, 65:00) — БеспаловШтраф: 10 — 27Броски: 26 (5+11+7+3) — 19 (8+8+3+0)

    «Куньлунь» — «Динамо» Мн — 4:1

    «Куньлунь» обыграл минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    Хозяева льда одержали победу со счетом 4:1.

    В первом периоде в составе победителей отличились Олли Палола и Кори Кейн, во втором периоде отметился Джастин Фонтейн, а в третьем — Ондржей Витасек. У проигравших гол на счету Дениса Казионова.

    «Куньлунь» (28 очков) идет восьмым на Востоке. Минское «Динамо» (20 очков) — одиннадцатое на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Минск) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Палола — 7 (Виклунд), 2:57 — 1:0. Кейн — 3 (Йип, Латта), 8:19 — 2:0. Фонтэйн — 3 (Витасек, Мертль), 30:57 — 3:0. Казионов — 5 (Павлович, Гаврус), 41:22 — 3:1. Витасек — 1 (п.в., Сундстрем), 59:41 — 4:1Вратари: Браст — Энрот (59:34 — 59:41)Штраф: 2-4Броски: 32 (16+10+6) — 24 (8+9+7)

    ЦСКА — «Сочи»

    «Йокерит» — «Авангард»

    «Динамо» Р — «Витязь»

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