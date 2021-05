Ашраф Хакими выразил недовольство решением EA Sports

Защитник миланского «Интера»не попал в команду сезона Серии А по версии EA Sports. Игрок, завоевавший чемпионство с «нерадзурри», пролетел мимо рейтинга топ-15.

Подобное решение EA Sports огорчило Хакими, который в своих соцсетях выразил недовольство: «Что за глупость! Если вы имеете что-то против меня, лучше скажите!! Это д…… благодарю».

What a joke! if you have something against me tell me !! This is bull... thank @EASPORTSFIFA #TOTS

Vaya broma! Si tenéis algo en contra de mi decírmelo! Vaya mi.. Gracias @EASPORTSEsp #TOTS