Миллион копий Football Manager 2021 купили быстрее предыдущих во франшизе

Новая часть футбольной стратегиидостигла продаж в 1 миллион копий быстрее других во франшизе. Последняя игра серии отхорошо зарекомендовала себя среди пользователей.

Уже на прошлой неделе число продаж перевалило за 900 тысяч экземпляров. А пару дней назад один из создателей симулятора Майлз Джейкобсон в своих соцсетях сообщил о том, что Football Manager 2021 приобрели более миллиона раз — быстрее других в истории франшизы.

At some point yesterday, #FM21 became our fastest ever series of games to reach 1m copies activated.

I'm guessing you're getting value for money from it, as over 900k of you played it last week!

I hope you're finding some solace & company from the game world you escape into.

