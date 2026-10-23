Лондонский «Челси» не оставил попыток заполучить в свои ряды центрального полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса.

Фермин Лопес globallookpress.com

Потерпев неудачу с его покупкой в летнее трансферное окно, клуб готовит повторную попытку.

По данным El Nacional, «пенсионеры» готовы выложить за 23‑летнего испанца более 100 миллионов евро.

Наставник «синих» Хаби Алонсо рассчитывает на футболиста из‑за его тактической гибкости. Как отмечает издание, ценность Лопеса заключается в умении эффективно действовать сразу на нескольких позициях: в роли атакующего полузащитника, второго форварда или при подключениях из глубины поля.

При этом каталонский клуб не планирует расставаться с игроком, чей контракт рассчитан до 2031 года, а рыночная стоимость на Transfermarkt оценивается в 110 млн евро. Самому Фермину комфортно в «Барселоне», которая также не горит желанием отпускать своего воспитанника.