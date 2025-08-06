«Бетис» — «Комо». Онлайн, прямая трансляция

«Бетис» и «Комо» сыграют друг против друга в товарищеской встрече. За ходом матча вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Бетис — Комо 0:2 Голы: 0:1 Яакко Оксанен (14'), 0:2 Mohamed Toure (24'), 1:2 Barthelemy Diedhiou (61') Бетис: Хендрик Бонманн, Сон (Йоэль Андерссон, 74'), Эдвин Куртулуш, Диниш Алмейда, Антон Недялков, Филип Калоч (Дерой Дуарте, 64'), Петар Станич (Ивайло Чочев, 64'), Педро Наресси, Бернард Текпетей (Мунир Шуиар, 46'), Кайо Видал, Marcus Erick Комо: Денеш Дибуш, Чебраил Макрецкис, Габор Шалай, Стефан Гартенманн, Ленни Жозеф, Alex Laszlo Toth, Габи Каниховски, Бенце Этвёш, Барнабаш Варга (Хабиб Майга, 72'), Callum O'Dowda, Toon Raemaekers Предупреждения: Бенце Этвёш (11'), Бернард Текпетей (18'), Callum O'Dowda (63'), Чебраил Макрецкис (71')

Ход матча

45+2' Ого-го! Вот это да! Стенка на стенку! Футбол превращается в потасовку, где уже дело до драк дошло!

45+1' Четыре минуты добавлено к первому тайму.

44' Диао выходит на рандеву с Вальесом после проникающей передачи, но вратарь «Бетиса» оказывается первым на мяче!

40' Да Кунья подает в штрафную с правого фланга после заработанного фола, но защитник «Бетиса» выносит мяч.

36' ГОЛ! 0:2! Люка Да Кунья мощнейшим ударом с метров 25-ти удваивает преимущество в матче!

34' «Бетис» больше контролирует мяч, но «Комо» активнее вступает в прессинг и уже чаще пытается атаковать ворота испанской команды.

30' Быстрая атака была от «Комо», настолько быстрая, что даже Смолчич не успел за мячом. Удар от ворот.

28' Команды вернулись на поле.

26' Команды отправились на водопой.

25' Отличный прострел на Кучо с правого фланга, но мяч полетел совсем не в ворота!

24' «Бетис» продолжает давить на «Комо», но пока без особых моментов.

20' Потрясающая проникающая передача на форварда «Бетиса», но Бюте на месте!

19' Смолчич зарабатывает первую желтую карточку в матче!

17' Момент! Подача с левого фланга на Натана чуть не закончился голом, но Кемпф выносит мяч с ленточки!

17' Бюте кулаком выбивает мяч из штрафной!

16' Очередной угловой зарабатывает «Бетис»

15' Хороший прострел от Иско под удар, который не удался в итоге у игрока «Бетиса». Будет удар от ворот.

14' «Бетис» заработал угловой, но защита «Комо» выносит мяч.

12' После очень бодрого старта команды немного подуспокоились — «Бетис» все контролирует мяч, а «Комо» уже не столь активно идет в прессинг.

9' Активное начало матча — «Бетис» быстро передвигает мяч, а «Комо» активно прессингует.

6' Заработал угловой «Бетис», но решили ничего не придумывать севильцы из этого стандарта.

4' ГОЛ! 0:1! Вальес-то отразил пенальти от Диао, но сенегалец оказался первым на мяче и спокойно добил в пустые ворота!

4' Замена у «Бетиса» — Альваро Вальес выходит вместо Пау Лопеса!

2' Пау Лопес не может продолжать встречу, вышли на поле врачи «Бетиса». Здоровенный синяк у испанского вратаря, которому пришлось фолить на Диао после ошибки Натана.

1' Пенальти в ворота «Бетиса»! Пау Лопес сфолил в собственной штрафной ворвавшегося Диао!

1' «Бетис» развел мяч с центра поля, матч начался!

До матча

21:20 Стартовые составы на этот матч выглядят следующим образом:

«Бетис»: Пау Лопес, Родригес, Бартра, Натан, Бельерин, Альтмира, Форнальс, Рикельме, Ло Чельсо, Иско, Кучо Эрнандес

«Комо»: Бюте, Морено, Кемпф, Гольданига, Смолчич, Да Кунья, Перроне, Какере, Хесус Родригес, Диао, Кутроне

21:10 Матч пройдет в Кадисе на «Эстадио Мунисипаль», который вмещает 10 800 зрителей.

«Бетис»

Минувший сезон клуб из Севильи может записать себе в актив — команда Мануэля Пеллегрини заняла 6-е место в Ла Лиге с 60 очками и вышел в Лигу Европы, а также дошел до финала Лиги конференций, где проиграл лондонскому «Челси» со счетом 1:4.

«Вердибланкос» уже провел три товарищеские встречи, где одержал победы над «Кордобой» (4:3) и «Сандерлендом» (1:0), а также сыграл вничью против «Ковентри Сити» (1:1).

«Комо»

«Комо» стал одним из главных открытий в минувшем сезоне Серии А — подопечные Сеска Фабрегаса сходу не только сохранили место в высшем эшелоне итальянского футбола, но и забрались на середину турнирной таблицы — итоговое 10-е место с 49 очками.

«Бьянкоблу» как и «Бетис» провел три контрольных матча, но все они завершились исключительно в пользу команды с берега озера Комо — были повержены «Лилль» (3:2), саудовский «Аль-Ахли» (3:1) и «Аякс» (3:0).

Личные встречи

Команды ранее никогда не играли друг против друга. Эта встреча будет первой в истории противостояния.