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    Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Онлайн, прямая трансляция
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    Орещук назвал увольнение Лички «логичным»

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    Бывший генеральный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал увольнение Марцела Лички с поста главного тренера «бело-голубых».

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Решение "Динамо" уволить Личку для меня понятно и логично. Стояла задача, были цели. Они не выполнены. Обычно виноваты тренер и спортивный директор. Слышал, что с Личкой у Бувача не было такого хорошего взаимодействия, как с Шварцем и Йокановичем. Теперь, возможно, Желько дадут возможность взять тренера, с которым такое получится.

    Я не думаю, что тройка и победа в Кубке — это завышенные цели и ожидания от "Динамо" и его тренера. Какие тогда не завышенные? Четвертое место ничего не дает, а ВТБ уже долго управляет клубом — хочется чего-то достичь», — приводит слова Орещука «Чемпионат».

    1 мая стало известно, что Марцел Личка покинул «Динамо».

    «Бело-голубые» выбыли из Кубка России, проиграв «Спартаку» (1:2) на стадии 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Столичный клуб занимает 5-е место с 47 очками после 26-ти туров.

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