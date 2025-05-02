Орещук назвал увольнение Лички «логичным»

Бывший генеральный директорпрокомментировал увольнениес поста главного тренера «бело-голубых».

«Решение "Динамо" уволить Личку для меня понятно и логично. Стояла задача, были цели. Они не выполнены. Обычно виноваты тренер и спортивный директор. Слышал, что с Личкой у Бувача не было такого хорошего взаимодействия, как с Шварцем и Йокановичем. Теперь, возможно, Желько дадут возможность взять тренера, с которым такое получится.

Я не думаю, что тройка и победа в Кубке — это завышенные цели и ожидания от "Динамо" и его тренера. Какие тогда не завышенные? Четвертое место ничего не дает, а ВТБ уже долго управляет клубом — хочется чего-то достичь», — приводит слова Орещука «Чемпионат».

1 мая стало известно, что Марцел Личка покинул «Динамо».

«Бело-голубые» выбыли из Кубка России, проиграв «Спартаку» (1:2) на стадии 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов.

Календарь и таблица РПЛ

Столичный клуб занимает 5-е место с 47 очками после 26-ти туров.