Фабиу Карвалью сменил «Ливерпуль» на «Брентфорд»

Полузащитникперешел в

Вингер подписал с новой командой контракт, рассчитанный на пять лет и предполагающий опцию продления еще на сезон, информирует клубная пресс-служба.

«Фабио — игрок с большим количеством качеств. Он может играть на всех позициях в атаке. Его лучшая позиция, вероятно, под нападающим или на левом фланге. У него отличные скиллы с мячом: он может обыгрывать соперников, отдавать передачи, создавать и завершать моменты», — прокомментировал трансфер главный тренер «Брентфорда» Томас Франк.

Португалец присоединился к «Ливерпулю» в сезоне-2022/23. В последнее время он выступал на правах аренды в «Халле».