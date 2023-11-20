Головин: Может, кому-то в обороне было и скучно, потому что они не так много атаковали

Полузащитник сборной Россиипрокомментировал разгромную победу своей команды в сегодняшнем товарищеском матче с Кубой (8:0).

«Очень много болельщиков! Хотелось бы всегда видеть такое. Понятно, что это товарищеская игра, но это то, что мы сейчас имеем. Такие моменты нас возвращают в футбол.

Не было ли скучно? Атакующим футболистам точно было весело. Может, кому-то в обороне было и скучно, потому что они не так много атаковали. Думаю, эмоции у всех положительные», — цитирует Головина «Чемпионат».

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), и проиграла «молодежке» Египта (1:2).