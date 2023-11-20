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    Головин: Может, кому-то в обороне было и скучно, потому что они не так много атаковали

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    Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал разгромную победу своей команды в сегодняшнем товарищеском матче с Кубой (8:0).

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Очень много болельщиков! Хотелось бы всегда видеть такое. Понятно, что это товарищеская игра, но это то, что мы сейчас имеем. Такие моменты нас возвращают в футбол.

    Не было ли скучно? Атакующим футболистам точно было весело. Может, кому-то в обороне было и скучно, потому что они не так много атаковали. Думаю, эмоции у всех положительные», — цитирует Головина «Чемпионат».

    Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

    Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), и проиграла «молодежке» Египта (1:2).

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