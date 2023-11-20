Андрей Мостовой поблагодарил сборную Кубы за то, что приехала в Россию

Полузащитник сборной Россиивысказался о победе над Кубой (8:0).

«Хочется им сказать огромное спасибо за то, что приехали. Для них непривычные погодные условия. Про соперника особо ничего не знали, но, конечно, разбирали их.

Антураж был. Очень приятно, когда 40 тысяч болельщиков на стадионе. Все хотят нас увидеть, посмотреть игру. Думаю, мы сегодня не подвели.

В Волгограде очень красиво, всё понравилось. Понравилось, сколько болельщиков пришло на предыгровую тренировку — видно, что хороший футбольный город.

Было ожидаемо, что будет ротация. Собрались всего на одну игру. Хорошая игра, у всех всё получилось. Поздравляю!» — цитирует Мостового «Чемпионат».

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), и проиграла «молодежке» Египта (1:2).