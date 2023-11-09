«Реал» — «Брага»: счет матча 3:0, обзор голов

Уже на 6-й минуте гости могли выйти вперед. Арбитр поставил пенальти в ворота «Реала», но нападающий «Браги» Альваро Джало не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
На 27-й минуте «сливочные» смогли открыть счет. Полузащитник команды Брахим Диас получил передачу от Родриго и вколотил мяч под перекладину. Без шансов для голкипера соперника.
«Реал» удвоил свое преимущество на 58-й минуте встречи. Нападающий команды Винисиус получил передачу в штрафной площади соперника, выдержал паузу и пробил в левый нижний угол ворот — это 2:0.
Спустя всего 3 минуты игрового времени «Реал» сделал счет разгромным. Форвард «сливочных» Родриго получил передачу от все того же Винисиуса и воспользовался тем, что голкипер соперника вышел далеко из ворот. Нападающий просто перекинул мяч через него — 3:0.
После этого матча «Реал» занимает 1-е место в группе С Лиги чемпионов с 12-ю очками в активе. «Брага» — на 3-й позиции (3 балла).