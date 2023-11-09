«Реал» — «Брага»: счет матча 3:0, обзор голов

одержал уверенную победу над(3:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Уже на 6-й минуте гости могли выйти вперед. Арбитр поставил пенальти в ворота «Реала», но нападающий «Браги» Альваро Джало не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

На 27-й минуте «сливочные» смогли открыть счет. Полузащитник команды Брахим Диас получил передачу от Родриго и вколотил мяч под перекладину. Без шансов для голкипера соперника.

«Реал» удвоил свое преимущество на 58-й минуте встречи. Нападающий команды Винисиус получил передачу в штрафной площади соперника, выдержал паузу и пробил в левый нижний угол ворот — это 2:0.

Спустя всего 3 минуты игрового времени «Реал» сделал счет разгромным. Форвард «сливочных» Родриго получил передачу от все того же Винисиуса и воспользовался тем, что голкипер соперника вышел далеко из ворот. Нападающий просто перекинул мяч через него — 3:0.

Футбол. Лига чемпионов. Группа C Реал Мадрид — Брага 3:0 Голы: 1:0 Браим Диас (27'), 2:0 Винисиус Жуниор (58'), 3:0 Родриго (61') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Начо, Ферлан Менди (Франсиско Гарсия, 84'), Федерико Вальверде (Nicolas Paz Martinez, 77'), Эдуардо Камавинжа, Тони Кроос, Браим Диас (Лука Модрич, 74'), Лукас Васкес (Даниэль Карвахаль, 74'), Родриго (Хоселу, 77'), Винисиус Жуниор Брага: Матеус Магальяйнс, Кристиан Борха, Сику Ньякате, Жозе Фонте, Виктор Гомес (Юсафат Мендес, 62'), Брума (Андре Орта, 77'), Родриго Саласар (Али Мохамед, 62'), Витор Карвальо, Жоау Моутинью, Альваро Джало (Симон Банза, 77'), Рикарду Орта (Абель Руис, 62') Предупреждение: Лукас Васкес (4')

После этого матча «Реал» занимает 1-е место в группе С Лиги чемпионов с 12-ю очками в активе. «Брага» — на 3-й позиции (3 балла).