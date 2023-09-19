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    «Краснодар» выиграл у «Динамо» в серии пенальти

    «Краснодар» — «Динамо»: счет матча 1:1 (0:1), пен. 4:2, обзор голов

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    «Краснодар» по пенальти обыграл «Динамо» в матче 4-го тура группового этапа Кубка России. Основное время закончилось 1:1.

    Герой матча Станислав Агкацев
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    Герой матча Станислав Агкацев

    На 21-й минуте гол забил открыл новичок «Динамо» Битело. Бразильцу ассистировал Даниил Лесовой.

    После перерыва инициатива перешла к хозяевам, Владимир Ивич выпустил на поле бразильца Кади Боржеса на 61-й минуте вместо Эдуардо Сперцяна, и он спустя 8 минут сравнял счет, замкнув передачу Михайло Баньяца.

    «Краснодар» имел шансы завершить матч в основное время, но использовать моменты не смог. В серии 11-ти метровых хозяева были точнее гостей со счетом 4:2.

    Кади Боржес, Кокшаров, Черников, Ленини использовали свои попытки. Тогда как у «Динамо» забили только Нгамале и Бальбуэна.

    Футбол. Россия. Кубок
    Краснодар — Динамо 2:1
    Голы: 0:1 Bitelo (21'), 1:1 Кади Боржес (69'), : Кади Боржес (пенальти) (1'), : Александр Кокшаров (пенальти) (2'), : Александр Черников (пенальти) (3'), : Муми Нгамал (пенальти) (3'), : Фабиан Бальбуэна (пенальти) (4'), : Кевин (пенальти) (5') Краснодар: Станислав Агкацев, Александр Эктов, Хуниор Алонсо, Георгий Арутюнян, Olaza L., Кевин, Михайло Баньяц, Эдуард Сперцян, Мозес Кобнан, Александр Кокшаров, Ильзат Ахметов Динамо: Игорь Лещук, Станислав Бессмертный, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Александр Кутицкий, Диего Лаксальт, Bitelo, Ярослав Гладышев, Хорхе Карраскаль, Даниил Лесовой, Вячеслав Грулёв Предупреждения: Хорхе Карраскаль (3'), Кевин (61'), Диего Лаксальт (72'), Ильзат Ахметов (76'), Фабиан Бальбуэна (90+6')

    После четырех матчей у «Краснодара» и «Динамо» стало по 5 очков в группе D.

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