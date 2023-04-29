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    «Шальке» дома победил «Вердер»

    «Шальке» — «Вердер»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Шальке» победил «Вердер» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии. Счет составил 2:1 в пользу «кобальтовых».

    Родриго Саласар
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    Родриго Саласар

    Бременцы вышли вперед в начале встречи после гола Марвина Дукша. В концовке игры, за 10 минут, хозяева забили дважды и вырвали себе 3 очка. По голу забили Сепп ван ден Берг и Доминик Дрекслер.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Шальке 04 — Вердер 2:1
    Голы: 0:1 Марвин Дукш (18'), 1:1 Сепп ван ден Берг (81'), 2:1 Доминик Дрекслер (90 + 2') Шальке 04: Александер Шволов, Хеннинг Матрициани (Сепп ван ден Берг, 77'), Майя Йосида, Марчин Каминьски, Йере Уронен (Доминик Дрекслер, 75'), Алекс Краль, Том Краус, Кенан Караман (Себастьян Полтер, 74'), Родриго Саласар, Мариус Бюльтер (Томас Ауэян, 87'), Симон Теродде (Микаэль Фрей, 74') Вердер: Марвин Дукш, Максимилиан Филипп (Никлас Шмидт, 77'), Антони Юнг, Йенс Стаге, Кристиан Гросс (Жан-Мануэль Мбом, 90'), Леонардо Биттенкорт (Илия Груев, 76'), Митчелл-Элия Вайзер, Марко Фридль, Никлас Штарк (Амос Пипер, 67'), Милош Велькович, Иржи Павленка Предупреждения: Йенс Стаге (28'), Милош Велькович (57'), Том Краус (66'), Марвин Дукш (68'), Майя Йосида (75'), Сепп ван ден Берг (85')

    «Шальке» с 27 очками продолжает идти в зоне вылета чемпионата Германии. Он занимает предпоследнее, 17-е место. «Вердер» находится на 12-м месте с 35 очками.

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