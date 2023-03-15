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    Силкин: Фаворит — «Зенит», но непобедимых команд не бывает

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    Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Зенитом» в Кубке России.

    Сергей Силкин
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    Сергей Силкин

    «Это кубковая игра, а кубковые игры стоят особняком. Конечно, фаворит — "Зенит". Они играют дома, и положение дел у них совершенно другое, нежели у "Динамо". Игра есть игра, Кубок есть Кубок — всё будет выясняться на поле.

    Верю ли я в победу "Динамо"? Непобедимых команд не бывает, любая команда проигрывает. Всё зависит от подготовки, настроя и удачи. Если смогут нейтрализовать атаку "Зенита", то какие-то шансы будут. Всё зависит от "Динамо", — приводит слова Силкина "Чемпионат".

    Поединок между "Зенитом" и "Динамо" состоится в Санкт-Петербурге в среду, 15 марта, и начнется в 20:00 мск.

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