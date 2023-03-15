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    Федотов: Итог матча можно назвать закономерным

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (2:2) в матче полуфинала Кубка России.

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    «Настоящий кубковый поединок, обоюдоострый. В первом тайме мы неплохо комбинировали, создали несколько голевых моментов, но не реализовали их. В перерыве попросили ребят действовать в том же ключе. В итоге забили гол, когда подловили соперника на ошибке. Затем мы с бровки требовали игроков быстрее вернуться, но надо учитывать, что времени на восстановление было маловато. Пропустили быстрый, легкий гол со стандарта, соперник перевернул игру. При счете 2:1 "Крылья" начали играть в свой футбол, использовать пространство. Отдам должное нашим парням, что продолжали играть, заработали пенальти и сравняли счет. Далее мы видели обоюдоострый футбол, каждая команда старалась победить. И у нас был момент, и у соперника после стандарта. Итог матча можно назвать закономерным.

    Вы правильно сказали, что мы вышли с одним номинальным центральным защитником. Нам требовалось, чтобы Игорь получил игровую практику. Да, мы немного рисковали, форсировали его выход на поле. Он довольно мало дней провел в общей группе. В некоторых эпизодах он выглядел очень неплохо, но кое-где игрового тонуса не хватало, в частности, в оценке расстояния от мяча до игрока. Ему нужно сыграть несколько матчей, чтобы прийти к нужному знаменателю, Игорь слишком много пропустил.

    Тороп? Принято оценивать игру всей команды. Мы достигли положительного результата на поле соперника. Это Кубок, будет второй матч. Есть эпизоды, где Влад мог сыграть на выходе, в частности, когда нам забивали второй гол. Но в целом он выглядел уверенно», — цитирует Федотова пресс-служба ЦСКА.

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