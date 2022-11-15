Месси: Первый год в ПСЖ был трудным

Форвардрассказал о трудностях адаптации в парижском клубе. Футболист отметил, что сейчас его все устраивает в Париже.

«Сегодня я наслаждаюсь Парижем, город очень красивый.

Первый год в "ПСЖ" был годом больших изменений, адаптация заняла много времени. Было трудно, потому что решение о переходе пришло внезапно», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Лионель Месси является рекордсменом по количеству золотых мячей. Футболиста 7 раз выбирали лучшим игроком года.

Форвард ПСЖ выступит на чемпионате мира 2022 года в составе сборной Аргентины. В рамках группового этапа аргентинцы встретятся с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.