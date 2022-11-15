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    Месси: Первый год в ПСЖ был трудным

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    Форвард ПСЖ Лионель Месси рассказал о трудностях адаптации в парижском клубе. Футболист отметил, что сейчас его все устраивает в Париже.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Сегодня я наслаждаюсь Парижем, город очень красивый.

    Первый год в "ПСЖ" был годом больших изменений, адаптация заняла много времени. Было трудно, потому что решение о переходе пришло внезапно», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

    Лионель Месси является рекордсменом по количеству золотых мячей. Футболиста 7 раз выбирали лучшим игроком года.

    Форвард ПСЖ выступит на чемпионате мира 2022 года в составе сборной Аргентины. В рамках группового этапа аргентинцы встретятся с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.

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