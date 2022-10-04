Источник: Месси определится с будущим в 2023-м, после ЧМ в Катаре

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси еще не определился, хочет ли он остаться в французском клубе.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Барселоны» обсуждает возможность возвращения аргентинца, но и ПСЖ намерен продлить с игроком контракт, истекающий ближайшим летом.

В окружении Месси настаивают на том, что он пока не принимал никаких решений на этот счет и сделает это только в 2023 году.

Как утверждает COPE, футболист определится со своим будущим после ЧМ-2022. Сейчас никаких контактов с «Барселоной» у него нет.

Ранее аргентинская журналистка Вероника Брунати сообщила, что по ее данным, Месси вернется на «Камп Ноу» 1 июля 2023 года.

В текущем сезоне на счету Лионеля Месси 5 голов и 7 результативных пасов за 9 туров Лиги 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.