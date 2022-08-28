«Урал» — «Зенит»: счет 0:4, обзор голов

не оставил шансовв выездном матче 7 тура РПЛ. Коллектив Сергея Семака разгромил соперника со счетом 4:0.

В составе победителей дубль сделал Малком, который забивал на 50-й и 60 минутах матчах.

В перерыве между дублем бразильца отметился Андрей Мостовой. Защитник Родригао на 72 минуте встречи установил окончательный разгромный счет.

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — Зенит 0:4 Урал: Beveev M., Bicfalvi E. (Evseev A., 73'), Эмерсон, Gazinskiy Y. (Sungatulin F., 73'), Gerasimov A. (Kuzmichev I., 62'), Goglichidze L. (Bykovskiy I., 73'), Kashtanov A., Mamin A., Podberezkin V., Pomazun I., Yushin A. (Gadzhimuradov R., 57') Зенит: Barrios W., Karavaev V., Kerzhakov M., Kuzyayev D. (Erokhin A., 73'), Lovren D., Малком (Gustavo Mantuan, 79'), Mostovoy A. (Bakaev Z., 64'), Родриго, Santos D., Sergeev I. (Cassierra M., 63'), Вендел (Krugovoy D., 79') Предупреждения: Bicfalvi E. (2'), Gerasimov A. (19'), Kashtanov A. (23'), Малком (76')

Теперь у «Зенита» 17 очков, благодаря которым он вернул лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Урал» продолжает находится на дне таблицы. У него один балл в активе.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома с «Факелом», а «Урал» примет «Сочи».