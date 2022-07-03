Модрич о Месси: Было странно видеть его в футболке другого клуба после всех Класико

Полузащитник «Реала»признался, что ему было сложно привыкнуть к игреза «ПСЖ» и выразил свой восторг нынешнему составу парижан.

«Мне было странно видеть Месси в футболке другого клуба после всех Класико. Но С Неймаром и Мбаппе у "ПСЖ" невероятный набор талантов», — цитирует Модрича Football Espana.

Аргентинец перешел в парижский клуб 10 августа 2021 года из «Барселоны». Неймар также перешел в стан «красно-синих» из каталонского клуба 3 августа 2017-го.

В сезоне-2021/22 «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции.

В прошедшем сезоне Месси забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.