«Краснодар» победил «Мальме» в товарищеском матче на сборе в Испании

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе российской команды забитыми мячами отметились Кристиан Рамирес и Вандерсон.
Ранее на сборах в Испании «Краснодар» победил шведский «Хаккен» (2:1), норвежскую «Волеренгу» (1:0) , словенскую «Жилину» (3:2), а также проиграл польской «Легии» (1:2). Следующую товарищескую игру подопечные Даниэля Фарке проведут 15 февраля против норвежского «Сарпсборга».
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Краснодар — Мальмё 2:0
Голы: 1:0 Кристиан Рамирес (36'), 2:0 Вандерсон (58')