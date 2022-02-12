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    «Краснодар» победил «Мальме» в товарищеском матче на сборе в Испании

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    «Краснодар» одержал победу над «Мальме» (2:0) в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Дама де ноче» в испанской Марбелье в рамках тренировочного сбора.

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    Фрагмент матча

    В составе российской команды забитыми мячами отметились Кристиан Рамирес и Вандерсон.

    Ранее на сборах в Испании «Краснодар» победил шведский «Хаккен» (2:1), норвежскую «Волеренгу» (1:0) , словенскую «Жилину» (3:2), а также проиграл польской «Легии» (1:2). Следующую товарищескую игру подопечные Даниэля Фарке проведут 15 февраля против норвежского «Сарпсборга».

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Краснодар — Мальмё 2:0
    Голы: 1:0 Кристиан Рамирес (36'), 2:0 Вандерсон (58')
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