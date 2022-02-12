«Краснодар» победил «Мальме» в товарищеском матче на сборе в Испании

одержал победу над(2:0) в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Дама де ноче» в испанской Марбелье в рамках тренировочного сбора.

В составе российской команды забитыми мячами отметились Кристиан Рамирес и Вандерсон.

Ранее на сборах в Испании «Краснодар» победил шведский «Хаккен» (2:1), норвежскую «Волеренгу» (1:0) , словенскую «Жилину» (3:2), а также проиграл польской «Легии» (1:2). Следующую товарищескую игру подопечные Даниэля Фарке проведут 15 февраля против норвежского «Сарпсборга».