Форвардподписал контракт со «Спортингом», сообщает официальный сайт португальского клуба.

Контракт с 33-летним алжирцем рассчитан до лета 2023 года. Напомним, что ранее игрок разорвал контракт с «Лионом».

📂 Sporting CP 2021/2022

└ 📂 Welcome @marcusedwards__

└ 📁 Welcome @slimaniislam

Bem-vindos ao reino do 𝙇𝙚𝙖̃𝙤! 🟢⚪ #EuSouSporting pic.twitter.com/yJMa5H5X6K