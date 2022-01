«Фиорентине» не получала предложений по трансферу Влаховича

Генеральный директор «Фиорентины»сообщил, что в настоящее время итальянский клуб не рассматривает ни единого предложения по трансферу сербского нападающего

«Мы открыты для рассмотрения всех предложений, которые получим по Влаховичу, но сейчас мы не рассматриваем ни одно.

Мы не получали официальных предложений по его трансферу, посмотрим, поступит ли оно», — приводит слова Бароне журналист Фабрицио Романо.

