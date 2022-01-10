«Барселона» продлила контракт с Юмтити

Самюэль Умтити Фото: globallookpress.com
Новое соглашение сторон рассчитано до 2026 года.
Французский футболист пошел на сокращение зарплаты. Каталонский клуб публично поблагодарил Юмтити. Благодаря этому решению игрока сине-гранатовые смогут зарегистрировать новичка Феррана Торреса в Испанской профессиональной футбольной лиге.
28-летний Юмтити перешел в «Барселону» из «Ювентуса» в 2016 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в одном матче чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями.