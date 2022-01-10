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    «Барселона» продлила контракт с Юмтити

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    «Барселона» продлила контракт с защитником Самюэлем Умтити, сообщает пресс-служба каталонцев.

    Самюэль Умтити
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    Самюэль Умтити

    Новое соглашение сторон рассчитано до 2026 года.

    Французский футболист пошел на сокращение зарплаты. Каталонский клуб публично поблагодарил Юмтити. Благодаря этому решению игрока сине-гранатовые смогут зарегистрировать новичка Феррана Торреса в Испанской профессиональной футбольной лиге.

    28-летний Юмтити перешел в «Барселону» из «Ювентуса» в 2016 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в одном матче чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями.

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