Переговоры Дибалы с «Ювентусом» остановлены

«Ювентус» и нападающийприостановили переговоры о продлении контракта, сообщает Corriere Dello Sport.

В клубе уверяют, что новый контракт аргентинца — лишь вопрос времени, но появляются версии, что стороны находятся всё дальше от договорённости.

28-летний Дибала в 17 матчах нынешнего сезона отметился восемью голами и четырьмя голевыми передачами. Контракт аргентинского футболиста с итальянским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году за € 40 млн.

«Ювентус» после 19 туров чемпионата Италии занимает в турнирной таблице пятое место с 34-ю очками.