В «Ференцвароше» подтвердили, что Черчесов должен возглавить клуб

Экс-наставник сборной Россиив ближайшее время возглавит, сообщил исполняющий обязанности главного тренера венгерского клуба Чаба Мате.

В субботу, 18 декабря, «Ференцварош» дома обыграл «Гонвед» (1:0) и вышел на первое место в чемпионате. У Чабы после встречи спросили у будущем главном тренере.

«Любой, кто читает газеты, уже знает, кто это будет», — ответил специалист.

Его попросили уточнить, имеет ли он в виду Черчесова. Чаба ответил: «Думаю, да», сообщает Hungarian National Team Xtra.

Ранее «Ференцварош» объявил об уходе наставника команды Петера Штёгера.

В 16 матчах «Ференцварош» набрал 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022.