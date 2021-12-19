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    В «Ференцвароше» подтвердили, что Черчесов должен возглавить клуб

    Футбол Ференцварош Сборная России Футбол России
    Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов в ближайшее время возглавит «Ференцварош», сообщил исполняющий обязанности главного тренера венгерского клуба Чаба Мате.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    В субботу, 18 декабря, «Ференцварош» дома обыграл «Гонвед» (1:0) и вышел на первое место в чемпионате. У Чабы после встречи спросили у будущем главном тренере.

    «Любой, кто читает газеты, уже знает, кто это будет», — ответил специалист.

    Его попросили уточнить, имеет ли он в виду Черчесова. Чаба ответил: «Думаю, да», сообщает Hungarian National Team Xtra.

    Ранее «Ференцварош» объявил об уходе наставника команды Петера Штёгера.

    В 16 матчах «Ференцварош» набрал 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022.

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