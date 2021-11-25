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    Гризманн: «Милан» превзошел «Атлетико» во всем

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    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал поражение от «Милана» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:1).

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    «"Милан" очень хорошо нас изучил. Мы что-то подготовили, и это не получилось. Самое худшее — это результат. Это футбол. Есть матч, есть жизнь, и мы отдадим всё до конца. Я доверяю команде.

    В Лиге чемпионов сложные матчи. Сегодня "Милан" превосходил нас во всём. У нас остался матч, и мы должны стать лучше и работать», — приводит слова Гризманна Marca.

    После этой победы итальянцы вышли на третье место в группе D. Они сравнялись с «Атлетико» по количеству набранных очков, однако идут выше за счет разницы забитых и пропущенных мячей. Победителем группы досрочно стал «Ливерпуль» (15), который выиграл все пять матчей. Португальский «Порту» идет на втором месте (5).

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