Гризманн: «Милан» превзошел «Атлетико» во всем

Нападающий «Атлетико»прокомментировал поражение от «Милана» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:1).

«"Милан" очень хорошо нас изучил. Мы что-то подготовили, и это не получилось. Самое худшее — это результат. Это футбол. Есть матч, есть жизнь, и мы отдадим всё до конца. Я доверяю команде.

В Лиге чемпионов сложные матчи. Сегодня "Милан" превосходил нас во всём. У нас остался матч, и мы должны стать лучше и работать», — приводит слова Гризманна Marca.

После этой победы итальянцы вышли на третье место в группе D. Они сравнялись с «Атлетико» по количеству набранных очков, однако идут выше за счет разницы забитых и пропущенных мячей. Победителем группы досрочно стал «Ливерпуль» (15), который выиграл все пять матчей. Португальский «Порту» идет на втором месте (5).