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    • Педри выиграл приз Golden Boy-2021
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    Педри выиграл приз Golden Boy-2021

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    Полузащитник «Барселоны» Педри стал обладателем премии Golden Boy-2021.

    Педри
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    Педри

    18-летний футболист получит приз 15 декабря в Турине.

    В списке претендентов также были Карим Адейеми («РБ Зальцбург»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Эдуардо Камавинга («Реал»), Шарль де Кетеларе («Брюгге»), Гави («Барселона»), Брайан Хиль («Тоттенхэм»), Райан Гравенберх («Аякс»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Даниэль Мальдини («Милан»), Джамал Мусиала («Бавария»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Роберто Пикколи («Аталанта»), Йереми Пино («Вильярреал»), Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд), Родриго («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Флориан Виртц («Байер»), Вильям Салиба («Марсель»), Юрриен Тимбер («Аякс»).

    Приз ежегодно вручается итальянским изданием Tuttosport лучшему молодому игроку в Европе не старше 21 года.

    В прошлом году награду получил нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд.

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