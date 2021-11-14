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    Глава УАФ: Петраков никогда не пригласит в сборную Украины футболистов из России

    Футбол Сборная Украины Футбол Украины
    Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко прокомментировал позицию исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова по игрокам, которые выступают в чемпионате России.

    Ярослав Ракицкий
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    Ярослав Ракицкий

    «Петраков пришёл и чётко расставил акценты. У нас тренеры раньше боялись высказаться, почему они не приглашают игроков из России. Петраков в первый день сказал об этом, и никто его не готовил к этому, никто не подталкивал этого делать. Это его жизненная позиция, она мне импонирует.

    Он ощущает ту боль, которую видит в нашей стране. Сколько жизней утрачено, сколько детей осталось сиротами. Ему никогда не придёт в голову пригласить футболистов из России — это его чёткая позиция», — сказал Павелко в видео, опубликованном на YouTube-канале «Радио НВ».

    Напомним, что в РПЛ выступают три игрока уровня сборной Украины. Это защитник «Динамо» Иван Ордец, защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня.

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