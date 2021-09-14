Петржела: Все просто: в матче с «Челси» у «Зенита» нет никаких шансов

Бывший главный тренер «Зенита»оценил шансы питерцев в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с

Матч пройдет во вторник, 14 сентября в Лондоне и начнется в 22.00 (мск).

«Все просто: в матче с "Челси" у "Зенита" нет никаких шансов. Сегодня команде Семака будет противостоять одна из лучших команд в мире и действующий победитель Лиги чемпионов.

Да ещё и на "Стэмфорд Бридж"! У них крутой тренер, а летние покупки — просто сказка.

Конечно, не хочу, чтобы команда была разгромлена. Для этого нужно не ставить "автобус" у своих ворот — ничего хорошего из этого не выйдет.

Надо постараться сыграть в свой привычный футбол: не бояться контролировать мяч. Показать свой класс. Будет сложно, но как иначе?», — сказал он в интервью «Чемпионату».